Ağrı’dan Kore’ye anne desteği

İki yıl önce yaşadığı hastalığı annesinin desteği sayesinde atlatarak kayaklı koşuya geri dönen Hamza Dursun'u ailesi Güney Kore'de yalnız bırakmadı. PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda dün ilk mücadelesini erkekler sprint klasik kayaklı koşuda veren Hamza Dursun, 16 Şubat'ta çıkacağı 15 KM serbest kayaklı koşu yarışı öncesi ailesiyle bir araya gelerek enerji topladı.



PyeongChang'de kurulan P&G Aile Evi'nde ailesi ile bir araya gelen Hamza Dursun, ilk kez yarıştığı Olimpiyat oyunlarında ailesinin yanında olmasının kendisine büyük güç verdiğini söyleyerek, "Ağrı'da kayaklı koşuya ilk başladığımda hayalim ülkemi Olimpiyatlarda temsil etmekti. Bugün bu hayalimi federasyonumun bana verdiği destek, ailemin bana inanması ve annemin her zaman yanımda olması sayesinde gerçekleştirdim" açıklamasında bulundu.



Ailesinin PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları için ilk kez yurt dışına çıktığını aktaran Dursun, "Ailem beni izleyebilmek için Ağrı'dan Güney Kore'ye 16 saatlik bir uçak bir yolculuğu yaptı. İlk kez katıldığım Olimpiyat yarışlarında ailem de yanımda olduğu için çok mutluyum. P&G'ye Olimpik Anneler Projesiyle bana ve anneme destek olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.



Hamza Dursun'un annesi Asiye Dursun, yarın gerçekleşecek yarış öncesi Hamza'ya moral desteği verdi. Hamza'nın sevdiği dolma, kete, kendi yaptığı tulum peyniri ve en sevdiği tatlı olan helvayı Hamza'ya destek vermek için Ağrı'dan Kore'ye taşıyan Anne Dursun "Olimpik Anneler Projesi ile oğlumu izlemek için çok şükür buralara kadar gelebildim. Oğlum Hamza ile gurur duyuyorum. Tüm anneler çocuklarını spor yapması için desteklesin ve onlara inansın. Evlatlarımızın hepsi çok yetenekli ve değerli" diye konuştu.



Hamza Dursun 16 Şubat 15 KM serbest stil kayaklı koşu yarışı Türkiye saatiyle sabah 9:00'da gerçekleşecek.



Kurum Haberi



