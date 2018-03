AGÜ Spor evinde mağlup                         56-70

Ligde ilk 3’ü hedefleyen AGÜ Spor, evinde OGM Ormanspor’a kaybederek beklemediği bir sonuç aldı. Temsilcimiz üst sıralardan kopmama adına mutlak suretle kazanmak olduğu mücadelede rakibi karşısında varlık gösteremedi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 25-15 geride kapatan temsilcimiz, devre arasına ise 40-33 geride girdi.

Üçüncü periyotta bir nebze olsun toparlanan AGÜ, bu periyodu 51-48 önde kapatmasını bildi. Final periyodunda sadece 5 sayı üretebilen kırmızı-beyazlılar rakibini attığı 22 sayıya engel olamayınca maçtan 14 sayı farkla 70-56 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Beklenmedik şok mağlubiyet karşısında puanını 19’a çıkaran AGÜ, haftayı 5. sırada kapattı.

Haber: Ramazan Karakuş



-MAÇIN KİMLİĞİ-

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ergin Sarı, Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör

Abdullah Gül Üniversitesi: Nilay Kartaltepe 6, Melis Gülcan 3, Marginean 12, Page 6, Tolo 21, Dila Aşkın, Miljkovic 6, Gizem Sezer 2

OGM Ormanspor: Simay Karaman, Thomas 28, Alperi Onar 13, Kulichova 2, Melisa Can 11, Ivankovic 4, Damla Gezgin 12, Nihan Demirkol

1. Periyot: 15-25

Devre: 33-40

3. Periyot: 51-48

Beş faul alan: 36.55 Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi)

AA