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AGÜ Spor geleceğin yıldızlarını arıyor

AGÜ Spor Kulübünün, geleceğin basketbolcularını Türk sporuna ve kendi bünyesine kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği seçmeler yoğun ilgi gördü.

AGÜ Spor geleceğin yıldızlarını arıyor
Kıyasıya mücadele eden ve kendini göstermeye çalışan 2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu adaylar içerisinde ön elemeyi geçen isimler ise şöyle:
Zeynep Asya Sevilay, Ada Özsuveren, Ansen Kübra Bintaş, Miray Tatar, Melis Avşar, Derin Kazamete, Arca Balım Akturk, Meriç Doğa Kıvanç, Gökçen Elbası, Tuğba Suna, Hatice Kodak, Sena Kale, Semiha Ünlüsoy, Azra Köroğlu, Esmanur Özçelik, Beyza Ada Özyürek, İpek Akşehirli, Elif Naz Doğan, Sena Özmerdivenli, Tuğba Sarıkaya ve Beren Kılınç.
Kayseri Gündem
 
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