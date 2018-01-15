AGÜ Spor ikinci yarıya iyi başladı 76-87



Ligin ilk devresini Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 74-68 mağlup olarak kapatan Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü (AGÜSpor), deplasmanda aldığı Bornava Becker galibiyetiyle ikinci devreye mutlu başladı.

Temsilcimiz maça, Maja Miljkovic – Melis Gülcan – Gabriela Marginean – İlknur Yıldızhan – Marianna Tolo beşiyle çıktı.

Mücadelenin ilk çeyreği 32-21, devre ise 46-44 ev sahibi üstünlüğüyle sonuçlansa da, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alarak,üçüncü çeyreği 73-59, maçı da 87-76 kazandı.

AGÜ Spor’da, Marianna Tolo 24 sayı 7 ribaund 2 asist 2 top çalma 2 blok, Maja Miljkovic 21 sayı 8 asist 6 ribaund, Gabriela Marginean 13 sayı 5 top çalma 4 asist 3 ribaund, Gizem Sezer 9 sayı 2 ribaund, Melis Gülcan 8 sayı 7 ribaund 3 top çalma 2 asist kaydetti.



AGÜ Spor bu sonucun ardından 14 maçta 8 galibiyetle 22 puana ulaştı ve 5. sırada kendisine yer buldu.



Kurum Haberi





