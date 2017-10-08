AGÜ Spor iyi başladı 82-48

Kırmızı-beyazlı ekip sahaya, Nilay Kartaltepe – Melis Gülcan – Gabriela Marginean – Danielle Page – Marianna Tolo beşiyle çıktı.

Kayseri ekibi karşılaşmanın başlamasıyla birlikte skor ve oyun üstünlüğünü ele alarak 1. çeyreği 27-16, devreyi 44-28, 3. çeyreği 61-36 ve maçı da 82-48’lik skorla önde tamamlayarak sahadan galip ayrıldı.

AGÜ Spor’da, Danielle Page 17 sayı 4 ribaund, Melis Gülcan 15 sayı 6 ribaund 4 asist, Gabriela Marginean 15 sayı 3 ribaund 3 asist, Gizem Sezer 12 sayı 4 ribaund 2 asist, Maja Miljkovic 10 sayı 4 asist 3 ribaund, Marianna Tolo 8 sayı 7 ribaund ile oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin 2. maçında ise İstanbul Üniversitesi’ne konuk olacak.

Kurum Haberi

