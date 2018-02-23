AGÜ Spor mağlubiyetle başladı

Mardin’in ev sahipliğinde düzenlenen PTT Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları başladı. Açılış mücadelesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında yapıldı. Karşılaşma öncesi iki takımın da sporcuları birbirlerine zeytin fidanları verdi.

Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Eldenbrink, Hollingsvorth ve McBride’ın sayılarıyla 6. dakikada durumu 14-0’a getirdi. İlk sayılarını serbest atış çizgisinden Marginean ile bulan rakibi karşısında tempoyu iyi kontrol eden Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği de 21-6 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci periyotunda Miljkovic ve Ezgi ikilisiyle skor üreten Abdullah Gül Üniversitesi, 15. dakikada skoru 26-15 yaptı. Ancak karşılaşmanın ilk yarısını Yakın Doğu Üniversitesi 39-25 önde kapattı.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında McBride ve Cansu’nun basketleriyle skor üreten rakibi karşısında Abdullah Gül Üniversitesi oyunun temposunu düşürdü. Cansu Aslan ve Melis Gülcan ile sayılar bulan Kayseri ekibi, buna karşın rakibini durdurmakta zorlandı. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine skorla önde giren Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden de 88-53 galibiyetle ayrılan taraf oldu.





İHA

