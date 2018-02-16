AGÜ Spor’da “Tolo” şanssızlığı

AGÜ Spor’un Avustralyalı pivot oyuncusu Marianna Tolo, milli takım kampında yaşadığı çapraz bağ kopması nedeniyle sakatlanarak, sezonu kapattı.
Ülkesi Avustralya'da ameliyat olacak tecrübeli oyuncu yaklaşık sekiz ay sahalardan uzak kalacak.
Hatay Büyükşehir ile karşılaşacak
Diğer yandan AGÜ Spor 18. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. AGÜ. Karşılaşma öncesinde 26 puanla 7. sırada yer alıyor.
Haber: M. Furkan Şahin
Ülkesi Avustralya'da ameliyat olacak tecrübeli oyuncu yaklaşık sekiz ay sahalardan uzak kalacak.
Hatay Büyükşehir ile karşılaşacak
Diğer yandan AGÜ Spor 18. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. AGÜ. Karşılaşma öncesinde 26 puanla 7. sırada yer alıyor.
Haber: M. Furkan Şahin