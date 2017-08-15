AGÜ'nün basketbolcuları sağlık kontrolünden geçti

Basketbolcular Nilay Kartaltepe, Dila Aşkın, Gizem Sezer, Melis Gülcan, İlknur Yıldızhan, Janset Büşra Sayım, Halime Vural ve Cansu Çolak, kentte bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan takım kaptanı Nilay Kartaltepe, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kazasız ve belasız bir sezon temennisinde bulunan Kartaltepe, "Yeni bir takımız. Ben 2009 yılında da Kayseri'de oynamıştım. Yabancılık çekmiyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur. Güzel bir sezon geçirip iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu yılki hedeflerine de değinen Kartaltepe, "Geçen seneye göre bütçenin düştüğü söyleniyor ama AGÜ'de hiçbir zaman hedef küçülmez. Hedef her zaman ilk beşte bitirmektir. Bizim AGÜ artık bir isimdir. Hedef her zaman final oynamaktır. İnşallah geçen sene ki başarıyı tekrarlayacağız." dedi.

Oyunculardan Dila Aşkın da yeni ümitler, hayaller ve başarılar hedefiyle sezona hazırlandıklarını söyledi. Yabancı oyuncuların takıma henüz katılmadıklarını kaydeden Aşkın, daha genç ve dinamik kadrolarıyla başarılı bir sezon geçireceklerini ifade etti.

AA