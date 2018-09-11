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AGÜspor Ekonomik Çıkmazda

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yıllarca başarıyla boy gösteren, Euro Cup ve EuroLeague'de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Kayseri AGÜspor (Abdullah Gül Üniversitesi) bayan basketbol takımı, her yıl olduğu gibi bu yıl da lige nasıl katılacağını kara kara düşünüyor. 

AGÜspor Ekonomik Çıkmazda

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini taşıyan bayan basketbol takımının Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, takımın isminin değiştirilmesinin istendiğini ve bir türlü aradıkları desteği göremediklerini söyledi. Ömer Yağmur, “İsim değişikliği yapalım. Sorun değil. Ancak iş bununla bitmiyor ki. Ödemeler var. Transfer var. Kamp var. Lig maçları var. Hangi birine bütçe çıkaralım. Geçtiğimiz yıllardan da borçlar var. Ama bir türlü sahip çıkan yok” serzenişinde bulundu. 

AGÜspor'un lige katılım payı olan 190 Bin TL'yi de bu hafta vermek zorunda. Eğer bu para Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hesabına yatırılmaz ise Agüspor, lige katılamayacak. Böylece takım otomatikten küme düşmüş olacak. 
 

İHA

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