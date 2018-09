Ahmet Çakar: “Kayserispor ligde ilk 5’i rahatlıkla kovalayabilir”

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özdenak ile beraber bir düğün törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Düğün öncesinde Kayseri’de faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasını ziyaret eden Çakar, burada şirketin sahibi Murtaza Durmuş ile de bir görüşme gerçekleştirdi.



Ziyarette İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Kayserispor’un ligdeki ilk 4 haftasını değerlendirdi. Kayseri’nin yapılan yatırımlarla bir futbol şehri olduğunu belirten Çakar, “Kayseri her ne kadar ciddi anlamda bir futbol şehri olmasa da stadıyla, son yıllarda yaptığı yatırımlarla çok iyi bir futbol şehri haline geliyor. Temel amaç, Kayseri halkının futbola ve maçlara yoğun ilgi göstermesini sağlamaktır. Yıllar önce gelmiştim, biletler bedavaydı. Buranın taraftarı maçlara ilgisiz değil, az ilgisi var” dedi.



Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir’in çok başarılı olduğunu dile getiren Çakar, “Kayserispor’un korkunç başarılı ve zeki bir başkanı var. 20 gün önce bir telefonda konuşma fırsatımız oldu. Çok zeki, ahlaklı, akıllı, uyanık ve futbolla ilgili. Futbolu dört dörtlük bilmeyebilir ama fark etmez, o anlıyor. Ertuğrul Sağlam’ı çocukluğundan bilirim. Gencecik futbolculuğundan bilirim. Çok namuslu ve ahlaklıdır. Son yıllar da bazı problemler yaşadı ama bana göre dönüşü çok iyi oldu” diye konuştu.



Kayserispor’un Süper Lig'de bu sezon ilk 5’i zorlayacağını da vurgulayan Çakar, şunları söyledi:

“Kayserispor, Fenerbahçe karşısında çok efsanevi bir futbol oynadı. Geriden gelerek maçı kazandı. Önemli yabancı oyuncular almış. Ertuğrul Sağlam ile Umut ile Erol Bedir ve yabancı oyuncuları ile Kayserispor şampiyon olur mu, çok zor ama Kayseri’nin ben bu sene ilk 5’i, ilk 6’yı rahatlıkla kovalayabileceğini öngörüyorum. Kadrosu yeterli. Hocası ve başkanı zaten yeter. Belki bu Kayseri’yi daha iyi bir futbol şehri haline getirir. Kadro mükemmel mi, hayır, kadro iyi. Kadro ilk 6’yı zorlar. Benim görüşüm, gönlümde Kayserispor’un çok iyi yerlere gelmesidir. Ben buna inanıyorum. Başkanından hocasına, futbolcusuna, masörüne, çaycısına kadar bunu hak ediyor. Tek eksiği var. O da seyircisidir. Öyle güzel bir stadın en az 4’te 3’ü her maçta dolmalıdır.”



Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz da Ertuğrul Sağlam’ın Bursasspor ile yaşadığı şampiyonluğu hatırlatarak, “Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’da oluşturduğu bir şampiyonluk var. Ahmet hoca, ‘Şampiyonluk çok zor’ diyor. Ertuğrul hoca Bursaspor ile başardıysa, Kayserispor’la da başarabilir. Aradaki tek fark, seyirci farkıdır. Bursa’da tribünler her maç tıklım tıklım dolar. Hele o şampiyonluğa gittiği sene, deplasmana da inanılmaz bir seyirci gitti. Kayserispor’un bir atmosfer eksikliği var. Onun dışında antrenör aynı antrenör ve kadro kalitesi de aynı” diye konuştu.