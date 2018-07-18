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 Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesindeki 6 futbolcu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akdeniz Belediye Spor, Süper Lig'e 6 futbolcu göndererek büyük bir başarıya imza attı. Özellikle alt yapısına büyük yatırımlar yapan Akdeniz Belediyesi, yatırımların meyvelerini almaya başladı. Alt yapıdan gelecek vaat eden Akdenizli futbolcular Ahmet Çöllü, Erden Tomarza, Kamil Beyhan, Hasan Orhan, Esat Can Yıldırım ve Semih Emir Erdoğan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 

 Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesindeki 6 futbolcu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 

Akdenizli sporcuları ve onları yetiştiren teknik adamları kutlayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini bir bir topluyoruz. Akdeniz Belediye Spor altyapısında yetişen çocuklarımızın, Süper Lig’de mücadele eden futbol takımlarına transfer olmaları bizleri gururlandırıyor. Bu uğurda emek veren teknik adamlarımızı da tebrik ediyorum. Artık bu çocuklarımızın önünde, bundan sonra inşallah çok daha farklı ve güzel bir hayat olacak. Yolları ve bahtları açık olsun, hepsine üstün başarılar ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi. 
 

İHA

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