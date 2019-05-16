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Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı

Tugay Kaan Numanoğlu, Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında düdük çalacak.

Akhisarspor-Kayserispor maçı hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Manisa'da oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu görevlendirdi. Numanoğlu, bu sezon ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasında düdük çalacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun bu sezon hem Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında yaptığı görevler;

Antalyaspor 1-2 Akhisarspor (4.Hakem)
Galatasaray 3-1 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
Alanyaspor 5-0 İ.M.Kayserispor (4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-2 Akhisarspor (Kupa-4.Hakem)
İ.M.Kayserispor 1-1 Bursaspor (Avar)
A.Konyaspor 0-1 İ.M.Kayserispor (Avar)
Bu müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Onur Özütoprak olarak belirlendi.
 

İHA

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