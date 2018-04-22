Alanya mesaisi başlıyor

Deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup olarak haftayı kötü kapatan Kayserispor, 2 günlük iznin ardından Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün başlıyor.
Ligdeki kötü gidişatına 29. haftada evinde aldığı 3-2’lik Gençlerbirliği galibiyetiyle son veren, ancak Medipol Başakşehir karşısında sahadan yine puansız ayrılan sarı-kırmızılılar Avrupa şansını bir hayli zora soktu.
Temsilcimiz kalan 4 maçtan alacağı galibiyetlerle Avrupa hesabı yapan rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Kayserispor, Alanyaspor ile 31. Hafta mücadelesinde 28 nisan cumartesi saat 13.30’da Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak.
Haber: Ramazan Karakuş