Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupasında dün oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11’de oynayan oyuncular düz koşu ile tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra yapılan pas, top kapma, yan top çalışmaları ve ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Kaleciler ise takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenman ile Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHes Kablo KayserisporAytemiz Alanyaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.