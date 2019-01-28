Aleyna Nur Sungur’un büyük başarısı

77 Kulüpten 607 sporcunun katıldığı şampiyona birbirinden çekişmeli yarışlara sahne oldu. TOHM Kayseri Yüzme sporcusu Aleyna Nur Sungur 10000 m. 16 yaş serbest kategorisinde 2:04:51.98’lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcu elde ettiği derece ile Fina Cup ve Len Cup barajlarını geçerek Katar’da yapılacak olan Dünya Açık Su Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM sporcusu Aleyna Nur Sungur’u ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

