Alın Terim Futbola Gidiyor

Türkiye'nin futbola yatırdığı ‘milli servet' tüm dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifa etmesiyle ortaya çıkan futboldaki israf ve savurganlık dudak uçuklatıyor. Vatandaşın alın teriyle kazandığı ve vergi olarak devlete giden para hoyratça futbola harcanıyor. 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında 5+2 yıllık bir sözleşme yapılmıştı. Sözleşmedeki maddeler ise gerçekten can yakıcıydı. 15 Kasım 2018'e kadar Terim'in sözleşmesi devam edecek sonrasında da 2 yıllık opsiyon devreye girecekti. Terim bu süre içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 milyon 450 bin Euro'yu TFF'ye tazminat olarak ödeyecekti. Ancak TFF'nin Terim'i görevden almasının maliyeti ise çok farklı rakamlar üzerinde kurulmuştu; Terim'in yıllık ücreti 3.5 milyon Euro... Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine bu aydan itibaren kalan süre ise 16 ay... Terim bu süre içerisinde Milli Takım'daki görevinden alınması halinde toplam 16 aylık parasını her ay 291 bin Euro olarak almaya devam edecekti. Bu rakam toplamda yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Yani, eğer TFF, Terim'i tek taraflı gönderdiğini açıklasaydı, Terim'e sözleşmesinin kalan dönemindeki alacaklarının tamamını (4.7 milyon euro) ödeyecekti. Karşılıklı anlaşma ile feshedilen Terim'e çalışmadığı bir yıl için 3.5 milyon Euro ödenecek.Yıllar önce TFF ile Terim arasında yapılan anlaşma da tüm dünyanın gündemine oturmuştu. TFF'nin Terim'e verdiği yıllık ücret tüm dünyadaki teknik direktörleri geride bıraktı. Terim dünyanın en çok kazanan Milli Takım Teknik direktörü olarak tarihe geçti.1-Türkiye / 3.5 milyon euro2-Almanya / 3.2 milyon euro3-Brezilya / 2 milyon 900 bin euro4-ABD / 2 milyon 400 bin euro5-İran / 1 milyon 900 bin euro6-Fransa / 1 milyon 600 bin euro7-Avusturya / 1.5 milyon euro8-Kolombiya / 1 milyon 450 bin euro9-İtalya / 1.4 bin Euro10-Portekiz / 1.2 milyon EuroAdana doğumlu olan Fatih Terim, futbol kariyerine Ceyhanspor'da başladı. Fatih Terim, Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'daki performansı ile dikkat çekmiştir ki sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbolu bırakana kadar da Galatasaray'da top koşturdu. Galatasaray'da oynadığı süre içinde takım kaptanlığı da yapan Fatih Terim, Galatasaray ile 327 maça çıkmış; ancak bu sürede takım hiç lig şampiyonluğu yaşayamamıştır.Fatih Terim'in futbolcu olarak milli takım kariyerinde 7 Kez U-19, 10 kez Ümit Milli ve 51 kez de A Milli olmak üzere toplam 68 kez Türkiye Millî Futbol Takımı forması giymişti. Milli forma ile de sadece 2 gol atabilmiş.Terim'in çalışmadan alacağı bir yıllık ücret olan 3.5 milyon Euro (14.5 Milyon TL) ile bu ülkede neler yapılabilir? Bu para tam olarak neye tekabül ediyor; bir de buna bakalım. Bu para...-10.357 Asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 414 aylık maaşı-15.000 cumhuriyet altını alınabilir-250 bin TL değerinde 72 daire alınabilir-75 bin TL değerinde 193 otomobil alınabilirSosyal medyada yazılan tepkileri olduğu gibi (yazım yanlışlarını düzeltmeden) aktarıyoruz;Milli Takım'dan istifa eden Fatih Terim, çalışmadan 3.5 milyon Euro tazminat alacak. Yerli ve milli olmak böyle bir şey olsa gerek!Fatih Terim'e 3.5 milyon Avro Tazminat. Bu paralar bizim cebimizden. Halkın cebinden para çalana hırsız denir, halk düşmanı denir.Asgari ücretli bir emekçinin 1404 TL aylık aldığı bir ülkede, Fatih Terim e 14.500.000 tazminat veriliyor...zehir zıkkım olsun