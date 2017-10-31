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Alkışlar Kayserispor’a 

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından kazandığı 3 puanla üst sıralardaki yerini korudu. Sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu futbol spor camiasından tam not aldı. 

Alkışlar Kayserispor’a 

Kayserispor,  Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 90+5. dakikada attığı golle 3-3 berabere kalarak çok önemli 1 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak haftayı 4. sırada bitirdi.



Gyan'ın golünden sonra saha karıştı



Kayserispor'un son dakikada attığı golden sonra saha içi karıştı. Golden sonra hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini coşkulu bir şekilde kutlarken, uzatma dakikalarında galibiyeti kaçıran Fenerbahçeli oyuncular ise büyük bir şok yaşadı.


Golün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe kulübesine dönerek “sus” işareti yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, Rumen teknik adamın üzerine doğru yürüdüğü görüldü. Araya girenler, ikili arasındaki gerginliğin büyümesini engelledi.



Fenerbahçeli taraftarlar da sahaya çok sayıda yabancı madde atarak Kayserisporlu futbolcuların sevincine tepki gösterdi.
Kayserispor'dan 3 maçta 10 gol



Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı son 3 maçta 10 gol attı.



Geçen sezon da Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Kayseri'deki maçı ise 4-1'lik skorla kazanmıştı. Bu sezon da deplasmanda 3 gol atan Kayserispor, böylece Fenerbahçe filelerini ligde son 3 maçta 10 kez havalandırmış oldu.



Umut Bulut'tan Fenerbahçe'ye 10. gol



Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, kariyerinde 10. kez Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösterdi.



Tecrübeli futbolcu, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.



Öte yandan Kayserisporlu Gyan da Süper Lig'deki ilk golünü attı.
AA
 

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