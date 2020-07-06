Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı

Beşiktaş'tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldı

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Alpay Çelebi, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı. Alpay Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri'de oynanan Alanyaspor maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.