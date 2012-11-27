Stat: Alsancak Hakemler: Ali Zağlı, Önder Mandaş, Ahmet Yakarca
Altay: Ali, Volkan (Dk. 46 Cihan), Ahmet, Oğulcan (Dk. 20 İsmet Kavuştu), İsa, İsmet Gökseloğlu, Aykut, Metin, Erdal, Serkan (Dk. 28 Halil), Abdulkadir Kayseri
Erciyesspor: Yusuf, Volkan, Veysel, Fatih (Dk. 46 Ozan), Kemal, Üstün, Serkan, Sylla, Mehmet Ayaz (Dk. 86 Hanni), Serdar, Cihan (Dk. 71 Emrah) Gol: Dk. 94 İsmet Gökseloğlu (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 115 Veysel (Kayseri Erciyesspor)
v Sarı kartlar: Dk. 34 Metin, Dk. 52 İsa, Dk. 69 Ahmet, Dk. 86 Erdal, Dk. 94 İsmet Gökseloğlu (Altay), Dk. 90+4 Sylla (Kayseri Erciyesspor)
Karşılaşmanın 8. dakikasında hızlı gelişen Altay atağında Serkan'ın pasıyla meşin yuvarlakla buluşan İsmet'in ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.
16. dakikada Mehmet Ayaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Sylla'nın vuruşunda kaleci Ali, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Erdal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Kemal'ın sol kanattan yaptığı ortada Üstün'ün kaleye gönderdiği top üst direkten döndü.
80. dakikada Volkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Üstün'ün aktardığı topa Emrah'ın vurduğu meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ayaz'ın vuruşunda top, kaleci Ali'de kaldı.
90+5. dakikada Emrah'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda kaleci Ali, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmaya gidildi.
94. dakikada Sylla'dan topu kapan İsmet Gökseloğlu'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinde attığı sert şutta üst direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0
115. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören Kayseri Erciyessporlu Veysel kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
PTT 1. Lig lideri Kayseri Erciyesspor'u 1-0 mağlup eden Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay, kupada 5.'inci tura yükseldi.
Altay Erciyes'i eledi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmada uzatma bölümünde Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenen Altay 5.'inci tura yükseldi..
27 Kasım 2012 Salı 19:11
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