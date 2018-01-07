Amacımız Türk futbolunu en üst noktaya taşımak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri'nin resmi açılışı yapıldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, burada yaptığı konuşmasında "Sizler beni, yönetim kurulu arkadaşlarımızı ve federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Bizler sizlere büyük bir emanet ve güven mührünü teslim ediyoruz. Bu nedenle sizlerin her hareketi bizleri bağlıyor, raporlarınız bizleri yönlendiriyor” diyerek şunları söyledi:

"Federasyonun en hayati organı temsilcilerdir. Çünkü hukuk, disiplin ve tahkim kurullarımız kararlarının yüzde 90'ını sizlerin raporlarıyla veriyor. Sizler bizim gözümüzde maçların emniyeti, önleyici tedbirlerinizle keyifli müsabakalar izlenmesini sağlayan aktörlersiniz. İlk yarı itibarıyla genel performansınızı başarılı buluyoruz. Bazen hatalarınız oldu ama bunlardan ders çıkarttığınıza inanıyoruz."

Yıldırım Demirören, temsilciler ile iletişim konusunda kulüp ve başkanlardan şikayetler aldıklarını vurgulayarak, "Sonuçta başkanlarımız, kurumlarını temsil eden kişiler. Kulüplerinin haklarını korumak istiyorlar. Tavırlarınıza çok dikkat ediniz, diyaloglarınızı sağlam kurunuz. Sert değil, çözümcü olunuz. Yine sizlerden ikinci yarıda çok önemli beklentilerimiz var. Bizim kırmızı çizgilerimiz şiddet ve küfür. En büyük arzumuz küfrü, şiddeti statlarımızdan yok etmek. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

Temsilcilerden takım ayrımı yapmadan talimatları uygulamalarını isteyen Demirören, şöyle devam etti: "İyi temsilcilik kulüplere bol ceza kesecek raporlar yazmak değil, sezgileri, kararları ve tedbirleriyle müsabakanın güvenliğini sağlamaktır. Çifte standarda asla yol açmayınız. Özellikle merdiven boşluklarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Gerekirse maçı başlatmayın. Bu yetkiyi de buradan sizlere hep beraber veriyoruz. İnsan sağlığı ve güvenlik, tribünlerin acil durumlarda tahliyesi açısından çok önemli. FIFA ve UEFA maçlarındaki o görüntüyü bizlerin de sağlaması lazım."

(internetspor)

