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Amatör kulüpten Fenerbahçe’ye

Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Kayseri Gençlerbirliği, altyapısına verdiği önemin meyvelerini topluyor.

Amatör kulüpten Fenerbahçe’ye
Kulübün altyapısından yetişen 2002 doğumlu Alihan Azgino, TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a, 2001 doğumlu Mustafa Atsız ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. 
Son yıllarda alt yapısına yaptığı yatırımları ile dikkat çeken Kayseri Gençlerbirliği'nde iki önemli takıma oyuncu göndermenin sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe altyapısında 10 gün kampa alınan 2001 doğumlu Mustafa Atsız beğeni topladı. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek Fenerbahçe altyapısına resmen katılacak. Bu oyuncunun yanı sıra 2002 doğumlu Alihan Azgıno ise gösterdiği başarı sonrasında Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Bu oyuncunun lisansı Malatya ekibinin üzerine tescil edilirken, altyapı ile ilk maçına çıktı.
Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Mustafa Demir, iki oyuncununda birçok talibi olduğunu söylerken, ''Alt yapımızda çok yetenekli isimler var. Alihan Azgıno, daha iyi şartlar sunan Yeni Malatyaspor'un teklifini kabul etti. Mustafa Atsız ise Fenerbahçe kampında başarılı oldu. Kendisini bu hafta içinde resmen Fenerbahçe altyapısına göndereceğiz. Tek amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor'' dedi.
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