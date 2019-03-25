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Amatör Maçın Sonunda Saha Karıştı

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu'nda oynanan Gaziosmanpaşa - Sümerspor maçının bitiminde saha karıştı.

İkinci Amatör Küme D Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takım Gaziosmanpaşa ile Sümerspor takımları Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç karşılıklı goller ile 4-4 berabere tamamlandı. Maç içinde yaşanan küçük gerginlikler bitiş düdüğü ile birlikte kavgaya dönüştü.

İki takım oyuncuları arasında yaşanan kavgada bazı futbolcular yaralandı. Uzun süre yatıştırılamayan olayların daha fazla büyümemesi için sahanın kapıları bazı sporseverler tarafından kapatılmaya çalışıldı. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri sayesinde olaylar yatıştırılsa da geride yine sahalarda istenmeyen görüntüler kaldı.
 

İHA

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