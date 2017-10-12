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Amatör maçlara sıkı takip

Kayseri'de yapımı tamamlanan ve amatör takımların kullanacağı iki futbol sahası 16 kamera ile takip edilirken, 360 derece dönen sadece 4 kamera istenmeyen olaylara karşı tribünleri takip edecek.

Amatör maçlara sıkı takip

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erkilet Mahallesi'nde yaptırılan iki adet futbol sahası son teknolojiyi kullanması ile dikkat çekiyor. Daha önce tek saha bulunan toprak zemine sahip olan tesis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışmaları ile yeniden yapılandırıldı. Hazırlanan projede tek olan saha sayısı ikiye çıkarılırken, toprak zemin ise sentetik çim ile kaplandı. Ancak sahaları ilginç kılan ise amatör sahalarda ilkkez uygulanan kamera sistemi oldu. Tribün olaylarının önlenmesi için toplam dört kamera sadece tribünleri takip edecek. 360 Derece dönebilen kameralar 7/24 kayıtta olacak.
İlk maç Cumartesi günü oynanacak
Erkilet Spor Tesisleri'nde bulunan iki sentetik çim zeminli nizami futbol sahasında ilk resmi maçlar ise 14 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Tesislerde yer alan 1 Nolu sahaya Kayseri futboluna önemli emekler veren Mehmet Karabacak Sahası ismi verilirken, 2 Nolu sahaya ise Abdullah Türktekin isimleri verildi. İki sahada Cumartesi günü U-15 Ligi'nde oynanacak Doğa Gençlikspor-Esenmakina Belsinspor ve Trabzon 3861spor-Barogücü maçları ile kapılarını ilk kez amatörlere açmış olacak.
İHA
 
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