Amatör maçlarda şehitler unutulmadı  

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği, tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör karşılaşmalarda da saygı duruşunda bulunuldu. Kayseri'de hafta sonu oynanan İkinci Amatör Küme, U-19 Ligi, U-12 ve U-11 Ligi karşılaşmalarının tamamında şehitler için saygı duruşu yapıldı. Dün Sümer Stadı'nda oynanan U-12 Ligi karşılaşmalarında takımlar birlikte saygı duruşunda bulunurken, tribünlerde maçı izleyenlerde saygı duruşuna eşlik etti. Yarım sahada oynanan U-12 Ligi maçlarında her iki sahada maç oynayacak olan 4 takımın aynı anda saygı duruşundu bulunması dikkat çekti.
İHA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereği, tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör karşılaşmalarda da saygı duruşunda bulunuldu. Kayseri'de hafta sonu oynanan İkinci Amatör Küme, U-19 Ligi, U-12 ve U-11 Ligi karşılaşmalarının tamamında şehitler için saygı duruşu yapıldı. Dün Sümer Stadı'nda oynanan U-12 Ligi karşılaşmalarında takımlar birlikte saygı duruşunda bulunurken, tribünlerde maçı izleyenlerde saygı duruşuna eşlik etti. Yarım sahada oynanan U-12 Ligi maçlarında her iki sahada maç oynayacak olan 4 takımın aynı anda saygı duruşundu bulunması dikkat çekti.