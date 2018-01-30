Amatör spora destek geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, amatör sporun desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Spor kulüplerinin sporculara ödedikleri ücretler üzerinden gelir vergisi stopajı oluştuğunu dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Önerimiz şu, spor kulüplerimizin sahip olduğu şirketler, sporcular üzerinden yaptığı gelir stopaj vergilerini vergi dairesine beyan etsinler, süresinde ödesinler, sonra bize ödedikleri vergiyi örneğin 5 iş günü içinde iade edelim, bu vergiyi özel bir hesapta tutsunlar, bunu münhasıran o kulübün amatör spor branşlarının harcamalarında kullansınlar. Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu harcamaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetlesin. Böylelikle kulüplerimizin amatör spor kapsamındaki harcamalarına vergi iadesi yoluyla destek verelim. Bunu aslında kulüplerle de konuştuk. Herkesin de talep ettiği bir konu. Bakanlar Kurulunun da kabul etmesi halinde böyle bir düzenleme yapmak istiyoruz."

"Kim borçlandıysa borçları o ödeyecek"

Ağbal, kulüplerin bu zamana kadar olan borçlarının ise ödenmesi gerektiğini belirterek, mevcut kanunlarda sadece spor kulüplerine yönelik değil, herkese yönelik açık düzenlemeler bulunduğunu, bir vergi mükellefi borcunu ödeme güçlüğü içindeyse tecil müessesesiyle bu borcun zamana yayılabildiğini hatırlattı. Ağbal, şunları kaydetti:

"Uzlaşma müessesesinde devletin, yetimin bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyiz. Öbür taraftan vatandaşın vergi kanunlarındaki boşluklar ve yorum hataları nedeniyle haksız vergi ödemesi de doğru olmaz. Devlete duyulan güveni, itibarı, saygınlığı azaltabilir. Vicdan sahibi insanlarız. Burada bu görevi yapan arkadaşlarımız var, gerçekten kalemi tutarken elleri titreyen arkadaşlar bunlar, vatandaşların hakkı ile devletin hakkı dengesini gözeterek adaletle karar vermek lazım."

AA

