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Amatörlerin beklediği tesis çalışmaları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör kulüplerin kullanımı için Argıncık Stadı içinde yapılacak olan tesislerin çalışmaları başladı. Amatörler, maçlarını oynarken, saha kenarında da iş makineleri çalışıyor.

Amatörlerin beklediği tesis çalışmaları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu tesisin yapımına başladı. Yaklaşık 3 milyon 462 bin TL'ye mal olacak ve 42 amatör kulübün kullanacağı tesislerde, kulüp binalarının yanı sıra soyunma odaları, tuvaletler, kafeterya, çamaşırhane ve ortak kullanım alanları bulunacak. Kayseri'de önemli bir eksiği kapatacak olan tesislerin kısa sürede amatörlere teslim edilmesi bekleniyor. Argıncık 1 ve 2 No’lu sahalarda maçlar devam ederken, stad dışında iş makinelerinin çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor.

İHA

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