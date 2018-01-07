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Amorim imzayı attı

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ile sözleşme imzaladı.

Amorim imzayı attı
Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 26 yaşındaki William, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sözleşmenin satın alma opsiyonlu 2,5 yıllık olduğu belirtildi.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.
Diğer yandan Kayserispor’un Beşiktaş’tan Orkan Çınar ve Astra’nın oyuncusu İonita’yı gündemine  aldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş yönetimine Orkan Çınar için kiralık teklifinde bulundu. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken transferle ilgili kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği ifade edildi.
İonita için rakam yükselecek
Sarı-kırmızılılar gündemindeki Rumen sağ kanat oyuncusu Alexandru Ionita’yla da oldukça yakından ilgileniyor.
Teknik direktör Sumudica’nın eski öğrencilerinden İonita’yı takıma kazandırmak için yönetime ısrarcı olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda oyuncunun kulübü Astra’ya 700 bin Euro teklif edildi. Rumen temsilcisi yapılan bu teklifi düşül buldu, ilk aşamada kabul etmedi. Kayserispor’un ise teklifi artırıp transferi bitirmeyi hedefliyor.
AA-fanatik
 
 
 
 
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