ANADOLU ASLANI

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 22 puanla zirve yarışının içeresinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik 2 de yenilgi alırken, Beşiktaş’ın ardından Galatasaray ve Başakşehir ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda.







Geçtiğimiz sezon son haftalara kadar düşme korkusu yaşayan Kayserispor, bu sezon ise fırtına estiriyor. Sezona neredeyse baştan aşağı yenilenerek başlayan sarı-kırmızılılar ortaya koyduğu performans ile Anadolu’nun gururu oldu.

Erol Bedir başkanlığında sezona Rumen Teknik adam Marius Sumudica ile başlayan Kayserispor, ilk hafta aldığı 4-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapsa da çabuk toparlandı.







2. Haftada Göztepe’yi 1-0 mağlup eden temsilcimiz, bir sonraki hafta ise Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. 4. Haftada Sivasspor’u 2-0, 5. Haftada ise Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki hafta ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.







Bu maçın ardından Bursaspor’u 3-1’lik sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılılar 8. Haftada ise Karabükspor karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kimseni beklemediği bir sonuca imza attı.







Üst sıraları bırakmak istemeyen Anadolu aslanları galibiyetlerine 2-1’lik Konyaspor maçını da ekledi. 10. Haftada İstanbul deplasmanında 3-1 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe karşısında sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrılan temsilcimiz rakibine futbol dersi verdi. 11. Haftada evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Kayserispor, son olarak geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.







12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik 2’de yenilgi alan Kayserispor topladığı 22 puanla üçüncü sıradaki Beşiktaş’ın averajla bir basamak geresinde bulunuyor.







Ortaya koyduğu futbol ile bütün takımların çekindiği bir rakip konumuna gelen sarı-kırmızılılar daha çok can yakacağa benziyor.





Marius Sumudica’nın talebeleri ligde 2 mağlubiyet alan 5 takımdan biri konumunda bulunurken, yediği 14 golle en az gol yiyen Beşiktaş’ın ardından 2. sırada yer alıyor.







Bakan Özhaseki tebrik etti













Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasına giderek teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



