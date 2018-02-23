“Anadolu yıldızları” hedef büyüttü

Gündemdeki konuların değerlendirilerek karara bağlandığı toplantıya Genel Başkan İbrahim Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından, ASGD şube ve temsilcileri katıldı. 2018 yılı için planlanan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıya Kayseri’den Genel Başkan Yardımcısı ve Şube Başkanı Yavuz Navruz katıldı.

ASGD’ye ev sahipliği yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür eden ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, “Bu yıl hedefimiz 25. Yıl Etkinliklerimizi ASGD’ye yakışır biçimde gerçekleştirmek” dedi.

ASGD’nin akreditasyon adaletsizliği ile ilgili mücadelesini, haklılığını Türk Adaleti önünde kanıtladıklarını belirten Genel Başkan Erdoğan; “Devletimizin yetkili organlarının; yargı kararları sonrasında oluşan, Müsabaka Yerlerine Giriş Yönetmeliği’nin Basın mensuplarının akreditasyonu ile ilgili 6. Maddesi’nin, asıl yetkili olan kamu idaresince adil biçimde uygulanmasını sağlamasını, sabırlı bir sağduyu ile beklemektedir. Bu konuda adaletin er ya da geç sağlanacağına da sonuna kadar inanmaktadır. Bizler, Türk Sporunda ve spor gazeteciliğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerektiğine inanıyoruz. ASGD Genel Merkezİ olarak, ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz eğitim çalışmaları, seminerler, paneller ve konferanslar gibi etkinliklerde, meslek örgütü olmanın da ötesinde, tıpkı bir sivil toplum kuruluşu gibi farklı bir misyon ortaya koyuyoruz. Anadolu'da güç koşullarda görev yapan, mesleğin asıl yükünü çeken ve gerçek basın emekçisi olan çileli meslektaşımızın her zaman yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl Almanya’dan şahsıma gelen Yaşam Boyu Onur Ödülü de, meslektaşlarımdan aldığım pozitif enerji ve gücün bir sonucudur. İnşallah bütün bu çalışmalarımız, bu yıl derneğimizin 25. Kuruluş Yıldönümünde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ‘Türk Dünyası Spor Zirvesi’ ile taçlandırmak istiyoruz. Ayrıca Ata Sporlarımızı öne çıkaracak çalışmalarımız da etkinliklerimiz arasında yerini alacak.” şeklinde konuştu.

Haber: Ramazan Karakuş





