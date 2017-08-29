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Ankara futbolu düşüşte 

Futbolun başkenti Ankara’da profesyonel futbol takımları son dönemlerdeki görüntüsüyle maziyi aratıyor. Osmanlıspor ve Gençlerbirliği Süper Lig’de son iki sırayı paylaşıyor.

Ankara futbolu düşüşte 

Geçtiğimiz yıllarda futboldaki başarılarıyla adından söz ettiren Ankara takımları için son dönemlerde bunu söylemek bir hayli zor. Tarihi başarılarıyla dolu başkent takımlarından Gençlerbirliği özellikle son birkaç sezondur ligde tutunabilme adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Kırmızı-siyahlılar yeni sezona da kötü başlayarak 3 maçta 1 puan toplayıp kendisini ligin dibinde buldu.  
Geçen yıl özellikle Avrupa Ligi’ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Osmanlıspor’da ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başlayan düşüş devam ediyor. Mor-beyazlılar süper Lig’de geride kalan 3 haftada sadece 1 puan toplayarak 17. sırada yer aldı.  
TFF 1. Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü’nde de durum pek iç açıcı değil. Sarı-lacivertliler bu sezon yükseldiği 1. Lig’de geride kalan 3 haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Süper Lig’de uzun yıllar boy gösteren ancak 2011-2012 futbol sezonunda küme düşen Ankaragücü yeniden Süper Lig’e dönebilmek için uğraş veriyor. 
Bir zamanlar Süper Lig’de İstanbul’dan sonra, Gençlerbirliği, Gençlerbirliği OFTAŞ, Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Ankaraspor olmak üzere 4 takımla ligde en fazla takımı bulunan ikinci kent olarak boy gösteren Ankara’nın o günleri yeniden yakalaması bir hayli zor gözüküyor. 
Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Ankaraspor’un ismi Osmanlıspor, Gençlerbirliği OFTAŞ’ın ismi ise Hacettepespor olarak değiştirilmişti. 
Haber: Ramazan KARAKUŞ



 

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