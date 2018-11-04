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Ankaragücü İle Kayserispor 23. Randevuda

Ankaragücü ile Kayserispor 23. kez Süper Lig'de karşılaşacak. İki ekip, Ankara Osmanlı Stadı'nda 3 puan için sahaya çıkacak.

Ankaragücü İle Kayserispor 23. Randevuda

Deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Ankaragücü ile sahasında Sivasspor galibiyeti ile moral bulan Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor. İki ekip, bugüne kadar 22 kez Süper Lig'de 5 kez de TFF 1.Lig'de karşılaştı. Alt ligde oynanan 5 müsabakada 2 kez Ankaragücü 2 kez Kayserispor kazanırken 1 müsabaka da berabere bitti. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 22 müsabakada ise Kayserispor, 9 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı 7 kez de Ankaragücü kazandı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 33 gol atarken Ankaragücü ise 23 gol attı.
Ankara'da 12.maç
Ankaragücü ile Kayserispor, Ankara'da 11 kez karşılaştı. 4 kez Ankaragücü kazanırken 3 kez Kayserispor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Ankara'daki maçlarda ev sahibi ekip 15 gol atarken Kayserispor ise 18 gol attı. Ankaragücü ile Kayserispor arasında Ankara'da oynanan son maçta Kayserispor 5 gollü bir galibiyet elde etmişti. İşte 2 takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları:
"2011/2012 Ankaragücü-Kayserispor 0-5
2011/2012 Kayserispor-Ankaragücü 3-0
2010/2011 Kayserispor-Ankaragücü 2-1
2010/2011 Ankaragücü-Kayserispor 1-1
2009/2010 Ankaragücü-Kayserispor 3-0
2009/2010 Kayserispor-Ankaragücü 3-0
2008/2009 Kayserispor-Ankaragücü 2-0
2008/2009 Ankaragücü-Kayserispor 1-3
2007/2008 Kayserispor-Ankaragücü 0-2
2007/2008 Ankaragücü-Kayserispor 1-1
2006/2007 Ankaragücü-Kayserispor 0-4
2006/2007 Kayserispor-Ankaragücü 2-1
2005/2006 Kayserispor-Ankaragücü 1-2
2005/2006 Ankaragücü-Kayserispor 2-0
2004/2005 Ankaragücü-Kayserispor 2-2
2004/2005 Kayserispor-Ankaragücü 1-1
1985/1986 Ankaragücü-Kayserispor 2-0
1985/1986 Kayserispor-Ankaragücü 0-1
1974/1975 Ankaragücü-Kayserispor 0-0
1974/1975 Kayserispor-Ankaragücü 0-0
1973/1974 Kayserispor-Ankaragücü 1-0
1973/1974 Ankaragücü-Kayserispor 3-2"
 

İHA

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