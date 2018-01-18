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Antalya’dan 2 madalya ile döndük

Hasan Taştan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda ilimiz sporcularından Beyza Basma 2., M. Emin Alıcı ise 3. oldu.

Antalya’dan 2 madalya ile döndük
Geçen ay hayatını kaybeden Milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 71 ilden 780'i bayan 1840 sporcu katıldı. Hasan Taştan Gençler Türkiye Taekwando Şampiyonası sonunda dereceye girecek sporcuların Milli takım kadrosuna seçildiği müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Kayseri’den katılan sporcularımızdan +68 kgda Beyza Basma kilosunda Türkiye 2.si olurken, 51 kgda M.Emin Alıcı Türkiye 3.sü oldu.
Beyza Basma ve M.Emin Alıcı aldıkları bu derecelerle Taekwondo Milli takımına katılmaya hak kazandı. Sporcularımız, 14 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Turkish Open müsabakalarında ülkemizi temsil edecekler.
Haber: Fatma Ural
 
 
 
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