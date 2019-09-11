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Antalyaspor ile Kayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.

Antalyaspor ile Kayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Antalya Stadyumunda saat 20.00'da oynanacak olan Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Taşkınsoy.

Maçın VAR Hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR Hakemi ise Mert Güzenge atandı.
 

İHA

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