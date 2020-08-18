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Antrenman saatleri kura ile belirlendi

Bu sezon Süper Amatör Küme’de yer alacak takımların Argıncık 1 ve 2 Nolu sahalarda antrenman gün ve saatlerinin belirlenmesi için Sümer Amatör Evi’nde kura çekimi yapıldı.

Antrenman saatleri kura ile belirlendi

Yeni sezon öncesinde Süper Amatör Küme’de yer alan takımların Argıncık Stadı’nda 1 ve 2 Nolu sahalarda antrenman gün ve saatlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve dilekçe veren 17 kulübün temsilcileri katıldı. Haftanın 4 günü saat 19.00da başlayan ve 23.00’e kadar devam edecek olan çalışmalar için her kulübe 1.5 saatlik bir idman saati belirlendi. Kura çekiminde konuşan ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Süper Amatör Küme’nin Ekim ayının ilk haftasında başlanmasının planlandığını söyledi.

Soykarcı, “Bu sezon Süper Amatör küme için başlangıç tarihi olarak Ekim’in ilk haftasını düşünüyoruz. Birinci Amatör küme maçlarının ise 15 Ocak’ta başlaması planlanıyor. Elbette yaşadığımız Pandemi göz önünde bulundurularak değişiklikler yapılabilir. Biliyorsunuz ki Süper Amatör Ligi maçları BAL ile entegre olacak. Bunun için BAL tarihleri de bu planlamada etkili olacak” dedi. Alt yaş kategorilerinde de bu sezon değişikliklerin yapıldığını söyleyen Musa Soykarcı, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Alt yaş kategorileri bu sezon ilimizde U-12, U-14, U-16 ve U-18 olarak oynanacak. U-19 bu sezon oynanmayacak. Bu kategorilerde oynayacak olan oyuncuların yaş aralığı da belli oldu. Bu sezon bu takımlarımızda tercihli oyuncular forma giyebilecek. Tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”
 

İHA

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