Antrenmanı eksik kalan oyunculara özel çalışma Kayserispor oyuncularından Asamoah Gyan, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç, Atilla Turan ve Bernard Mensah antrenmanları eksik olduğu için antrenörleri tarafından özel olarak çalıştırıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:32