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Antrenmanı eksik kalan oyunculara özel çalışma

Kayserispor oyuncularından Asamoah Gyan, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç, Atilla Turan ve Bernard Mensah antrenmanları eksik olduğu için antrenörleri tarafından özel olarak çalıştırıldı.

Antrenmanı eksik kalan oyunculara özel çalışma

Kayserispor oyuncularından Asamoah Gyan, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç, Atilla Turan ve Bernard Mensah antrenmanları eksik olduğu için antrenörleri tarafından özel olarak çalıştırıldı.

Kayserispor yeni sezona hazırlıklarını sürdürürken antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Antrenmanları eksik kalanlar ise antrenörler eşliğinde özel olarak çalışıyor. Kayserispor oyuncuları Asamoah Gyan, Jean Armel Kana Bıyık, Sakıb Aytaç, Atila Turan ve Bernard Mensah antrenmanları eksik kalan oyunculardan.  Oyuncular antrenman eksikliğini tamamlamak için antrenörler eşliğinde özel olarak çalıştılar.

Haber: Ekrem Nazlı
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