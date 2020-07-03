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Antrenör Halit Kurt'a ceza

Antrenör Halit Kurt'a Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ceza verildi.

Antrenör Halit Kurt'a ceza

Kayseri Bölgesi futbol hakemlerinden Süha Adıyaman'a sosyal paylaşım sitesin üzerinden hakaret eden futbol antrenörü Halit Kurt, mahkeme tarafından ceza aldı.
Bir süre önce kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile hakem Süha Adıyaman tarafından mahkemeye verilen antrenör Halit Kurt hakkında karar verildi. Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesi, antrenör Halit Kurt'un sosyal paylaşım sitesinden hakem Süha Adıyaman'a hakaret ettiği kararına vararak cezaya hükmetti. Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesi, antrenör Halit Kurt hakkında hakem Süha Adıyaman'a 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Daha önce futbolcularını soyunma odasında dövdüğünün görüntüler ile gündeme gelen futbol antrenörü Halit Kurt'a yine bir sosyal medya olayı ikinci kez gündeme geldi.

İHA

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