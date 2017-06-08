Arda'nın veda etme planı yoktu

Makedonya dönüşü uçakta gazeteci Bilal Meşe ile kavga eden yıldız futbolcu Arda Turan, Fatih Terim tarafından kadrodan çıkartılmış, ardından da Milli Takım'ı bıraktığını açıklamıştı.



Fakat alınan bilgilere göre basın toplantısına 4 tam sayfa yazı ile gelen yıldız futbolcunun aklında 'veda' yoktu. Takvim'in haberine göre; Açıklamasının başında sadece Kosova maçı için kadroda olmadığının vurgusunu yapan Arda'nın aldığı notlarda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'le ilgili açıklamalar oldugu öğrenildi.



Arda'nın yaşanan prim krizinin basına sızmasıyla ilgili Demirören ve Terim'i hedef alan sözler kullanacağı belirlendi.



GAZETECİLER GİDİNCE KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Fakat basın toplantısı sırasında gazetecilerin salonu boşaltması bir anda Arda'nın psikolojisini bozdu. 4 sayfa yazıyı boş salona okumaktan vazgeçen milli futbolcunun yaşadığı aşırı duygusallık nedeniyle veda kararını açıkladığı öğrenildi.

Arda'nın Milli Takım'ı bırakma açıklaması nedeniyle pişmanlık yaşadığı ve bunu yakın çevresiyle de paylaştığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Kosova karşılaşmasının ardından Fatih Terim'le bir araya geleceği de ifade ediliyor.



SABAHA KADAR UYUMADI

Arda Turan dün instagram hesabından boğazda güneşin doğuşunu gösteren bir video paylaştı. Bu gelişmeler Arda Turan'ın yaşanan olayların ve gerginliğin tesiriyle sabaha kadar uyumadığının delil olarak nitelendirildi.