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Arda Turan, golle döndü

Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, turuncu-lacivertli takımla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Arda Turan, golle döndü
Ligde son olarak 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden Arda, 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de bir karşılaşmada görev aldı.
Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Galatasaray'ın, Manisaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta atan Arda, 2 bin 470 gün sonra bu ligde gol sevinci yaşadı.
Arda, Manisaspor'a karşı ilk yarıda 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı
Arda, attığı golün ardından asker selamı vererek, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi. Turuncu-lacivertli futbolcu, karşılaşma sonrasında da sosyal medya hesabından, "Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Mehmetçik'lerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah." paylaşımını yaptı.
AA
 
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