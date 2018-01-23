Arda Turan, golle döndü

Ligde son olarak 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden Arda, 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de bir karşılaşmada görev aldı.
Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Galatasaray'ın, Manisaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta atan Arda, 2 bin 470 gün sonra bu ligde gol sevinci yaşadı.
Arda, Manisaspor'a karşı ilk yarıda 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı
Arda, attığı golün ardından asker selamı vererek, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi. Turuncu-lacivertli futbolcu, karşılaşma sonrasında da sosyal medya hesabından, "Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Mehmetçik'lerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah." paylaşımını yaptı.
AA
Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Galatasaray'ın, Manisaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta atan Arda, 2 bin 470 gün sonra bu ligde gol sevinci yaşadı.
Arda, Manisaspor'a karşı ilk yarıda 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı
Arda, attığı golün ardından asker selamı vererek, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi. Turuncu-lacivertli futbolcu, karşılaşma sonrasında da sosyal medya hesabından, "Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Mehmetçik'lerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah." paylaşımını yaptı.
AA