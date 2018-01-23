Arda Turan, golle döndü

Ligde son olarak 20 Mayıs 2011'de Galatasaray forması ile Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden Arda, 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de bir karşılaşmada görev aldı.

Süper Lig'de son golünü 18 Nisan 2011'de Galatasaray'ın, Manisaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta atan Arda, 2 bin 470 gün sonra bu ligde gol sevinci yaşadı.

Arda, Manisaspor'a karşı ilk yarıda 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı

Arda, attığı golün ardından asker selamı vererek, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi. Turuncu-lacivertli futbolcu, karşılaşma sonrasında da sosyal medya hesabından, "Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Mehmetçik'lerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah." paylaşımını yaptı.

AA

