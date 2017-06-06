Arda Turan uçakta olay çıkarttı

NTV'nin haberine göre: 2016 yılındaki prim haberleriyle nedeniyle uçakta bulunan bir gazeteciye tepki gösterdiği öğrenilen Arda Turan, hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulundu, gazetecinin boğazına sarıldı.

Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.



TURAN'IN AÇIKLAMASI

A Milli Takım kaptanı Arda Turan uçakta bir gazeteci ile yaşadığı tatsız olay hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



İşte Arda Turan'ın sabaha karşı yaptığı o açıklama:

"Savunma amaçlı değil, bilgilendirme amaçlıdır…



Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz. Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı.



Demiştim! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (EURO 2016). Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerinden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler.



Merak etmeyin 3-5 kişiler. Tabi aylar geçince unutuluyor ya. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak.

Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır 'Haklısınız' diye.



Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz. Gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim.



Dün yaptığım doğru muydu? Bilemem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira arkadaş iş çeviren olacağıma…



Yüzüne bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim. Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış. Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi, öder de…

Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi. Hesabı da kimseye vermez. Arda Turan yola çıkarken, iyi futbolcu, star vs olmak için çıkmadı.



Şerefli, onurlu, bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için çıktı. Her kim, şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa, Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır. İyi geceler."