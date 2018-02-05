Argıncık Esnaf-Tomarza Belediye: 6-1

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan son hafta maçında kendi sahasında Tomarza Belediyespor'u konuk eden Argıncık Esnafspor sahadan 6-1 galip ayrılarak sezona üç puan ile veda etmiş oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:04