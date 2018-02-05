Argıncık Esnaf-Tomarza Belediye: 6-1

Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Esat Sabuncu xxx, Ömer Faruk Arslan xxx, Şükrü Sevim xxx
Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen xx (Dk. 88 Ali Türkmenoğlu x), Doğan Çarboğa xxx, Erkan Kızıltan xxx, Bayram Ali Taraf xxx (Dk. 84 Eren Atıcı x), Engin Üçel xxx, Durmuş Tarım xxx, Mehmet Dalalan xxx, Murat Takmaz xxxx (Dk. 75 Furkan Demirbozan x), Cafer Eroğlu xxx, Cafer Güloğlu xxx
Tomarza Belediyespor: Yunus Karataş x, Abdurrahim Işık x, Mert Celayir xx, Tolunay Solmaz x, Fatih Akbudak x, Selçuk Yılmaz xx, İlker Karadöl x, Muhammed Menekşe x, Muhammed Öztürk x, Osman Cihan x, Erol Hayta xx (Dk. 46 Emin Polat x)
Goller: Cafer Güloğlu Dk. 6, 41 ve 86, Murat Takmaz Dk. 26, 37 ve 47 (Argıncık Esnafspor), Erol Hayta Dk. 23 (Tomarza Belediye)
Hakemler: Esat Sabuncu xxx, Ömer Faruk Arslan xxx, Şükrü Sevim xxx
Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen xx (Dk. 88 Ali Türkmenoğlu x), Doğan Çarboğa xxx, Erkan Kızıltan xxx, Bayram Ali Taraf xxx (Dk. 84 Eren Atıcı x), Engin Üçel xxx, Durmuş Tarım xxx, Mehmet Dalalan xxx, Murat Takmaz xxxx (Dk. 75 Furkan Demirbozan x), Cafer Eroğlu xxx, Cafer Güloğlu xxx
Tomarza Belediyespor: Yunus Karataş x, Abdurrahim Işık x, Mert Celayir xx, Tolunay Solmaz x, Fatih Akbudak x, Selçuk Yılmaz xx, İlker Karadöl x, Muhammed Menekşe x, Muhammed Öztürk x, Osman Cihan x, Erol Hayta xx (Dk. 46 Emin Polat x)
Goller: Cafer Güloğlu Dk. 6, 41 ve 86, Murat Takmaz Dk. 26, 37 ve 47 (Argıncık Esnafspor), Erol Hayta Dk. 23 (Tomarza Belediye)
İHA