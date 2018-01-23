Arif Molu finale yükseldi

Okul Müdürü Murat Altundağ, yakalanan başarının gurur verici olduğunu belirterek; Gençlerimizden böyle başarı bekliyorduk. Çünkü takımımız bu yıl çok iyi çalıştı. Tabi bunda Beden Eğitimi öğretmenimiz Kayhan hocamızın da çok büyük katkısı bulunmaktadır. Her zaman ve her hava koşulda antrenmanları aksatmadan bir disiplin içerisinde gerçekleştirdi. İnşallah önümüzdeki ay gideceğimiz Türkiye finalinde de hem okulumuz adına hem de ilimiz adına başarı alarak geri döneceğimize inanıyorum.’’ dedi.

Takımın hocası Kayhan Eryılmaz ise, “Kayseri’de okullar arası yapılan müsabakalarda il birincisi olduktan sonra önce Adana ve Yozgat’ da grup birinciliğini elde ederek finallere katılmayı hak eden takımımı kutluyorum. Bu yola çıkarken adım adım gitmeyi hedefledik. Açıkçası böyle bir başarıyı düşünüyordum ve bekliyordum. Tabi bu başarı tesadüfün eseri değil, çalışmanın, disiplinin ve azmin eseridir. Zonguldak’ta yapılacak olan Türkiye finallerinde İlimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Oradan da güzel bir sonuçla döneceğimizi umut ediyorum.” diye konuştu.

Haber: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya

