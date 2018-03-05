Arif Molu Meslek Lisesi Müdürü Altundağ : Duayenleri geride bıraktık

Murat Altundağ, Futsal’da Türkiye üçüncüsü olmalarını gazetemize değerlendirdi.

Mücadeleye Kasım 2017’de başladıklarını belirten Altundağ, “İl birinciliğinin ardından bölge için Adana'da mücadele ettik. Oradan da alnımızın akıyla dönünce bu sefer Türkiye Finallerinde yarı final mücadelesi için Yozgat’a gittik. Burada zorlu takımlarla karşı karşıya geldik. finale çıkma müsabakasında geçen senenin Türkiye üçüncüsü olan, Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşılaşıp onları 4-2 mağlup ederek Türkiye finallerine katıldık. Zonguldak'ta ise artık sözün bitiği yerdi. Burası Türkiye'deki en iyilerin buluştuğu nokta oldu. Birçok spor lisesini, bu işin duayeni olan okulları geride bırakarak buraya gelmiştik. Öğrencilerimiz de bu ilde de bizi en iyi şekilde temsil ederek okulumuza kalıcı bir hikâye bıraktılar. Türkiye'de binlerce okul takımının katıldığı bir turnuva da, ilk üç içinde yer almak hem ilimiz, hem ilçemiz ve hem de okulumuz adına gurur veren bir olaydı. Bundan sonraki yıllarda inşallah bu başarının üzerine koyarak gideriz ve okulumuza bir Türkiye şampiyonluğu kazandırırız. Biz bu sene bunun hayal olmadığını istenirse yapılabileceğini kanıtlamış olduk. Böyle bir hikaye de başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Kayhan Eryılmaz'a ve 12 öğrencime, öğrencilerimizin gidip-gelme ve kalma gibi işlerinde her şeyi eksiksiz yerine getiren idarecilerime, kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

“Sarı kart dahi görmeden şampiyon olduk”

Futsal Takımı Antrenörü Kayhan Eryılmaz ise “7 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Geldiğimden bu yana Futsal takımı çalıştırıyorum. Futsal Kayseri’de sevilen bir spor haline gelmeye başladı. Kayseri’de ilk başta 8 takım ile başladı. Bugün ise 61 takımı bulunmaktadır, bu da Kayseri’de Futsal’ın geliştiğinin en büyük kanıtıdır. Bu çocuklar Kayseri’de sarı kart dahi görmeden şampiyon oldular. Maçlar süresince ne bir hakemle, ne taraftarla ne de bir oyuncu ile musibetleri olmadı. Bu şekilde sporun ahlakına uyarak oynadıkları için teşekkür ediyorum. Arif Molu’ya yakışır bir şekilde oynadılar. Önümüzdeki sene 4 tane oyuncumuz mezun oluyor. Ama bizim alt yapıdan gelen oyuncularımız var. Bu döngüyü 7 senedir sağladığımızdan dolayı pek sıkıntı olmayacak. Benim görev aldığım 7 sene süresince Kayseri’de 4 şampiyonluğumuz var. 2 tanede 3.lüğümüz var. Seneye de elimizden geldiği kadar gayret edip Türkiye 1.liği için oynayacağız.” dedi.

“Hedef Kudüs”

Takım kaptanı Seyfettin Yesügey de ‘’Futsal’a 2014 yılında başladım. 2015 yılında Arif Molu’ya gelerek Kayhan hocamla tanıştım. Yaklaşık 4 senedir futsal oynuyorum. Bu 4 sene içerisinde 3 kez şampiyonluk yaşadık. Eskiden bu oyunu bilen oyuna yabancı olmayan kişiler vardı. Bu sene başında çocukların çoğu Futsal ayakkabısını bile bilmiyordu. Zamanla azim ve gayret ile başarılı oldular. Biz onlara ne aktardık ise aldılar ve günden güne kendilerine bir şeyler katmaya başladılar. Kayseri’de şampiyon olduğumuz zaman Dünya kupasının İsrail’de olduğunu öğrendik ve kendimize bir hedef koyarak ve ‘Hedef Kudüs’ dedik. Biz bunu ilk dediğimiz zaman bize inanmayanlar bile oldu. Kudüs olmadı belki de Türkiye 3.sü olduk. Bizim bu aşamaya getiren okul müdürümüz olsun, öğretmenlerimiz olsun hep arkamızda oldular bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Haber: Fatma Ural / Osman Gazi Gün





