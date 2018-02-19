Arif Molu Türkiye 3.sü

14 – 18 Şubat 2018 tarihleri arsında Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasına toplamda 8 takım katıldı.

Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük müsabakasında Denizli Temel Lisesini 3-2 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından üçüncülük ile dönen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber: Ufuk Çamdal



