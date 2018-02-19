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Arif Molu Türkiye 3.sü

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü oldu.

Arif Molu Türkiye 3.sü
14 – 18 Şubat 2018 tarihleri arsında Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasına toplamda 8 takım katıldı.
Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük müsabakasında Denizli Temel Lisesini 3-2 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından üçüncülük ile dönen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 
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