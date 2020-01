Arıkan: “Hayalim Premier Lig'de forma giymek”

U15 Milli Takımı'nın deplasmanda İngiltere’yi 6-3 yendiği mücadelede forma giyen ve 5 yaşından itibaren futbol oynamaya başlayarak, okul bahçesinde futbol oynarken keşfedilen Muhammet Eren Arıkan, açıklamalarda bulundu. Milli formayı giymenin çok özel bir duygu olduğunu aktaran Arıkan, 5 yaşında başladığı futbolda hedefinin A milli takımda oynamak olduğunun altını çizerek, "Kayseri U15 ve Milli Takım U15 takımlarında forma giyiyorum. Yozgatlıyım Kayseri’de yaşıyorum. Futbola 5 yaşında başladım. Kayserispor’a 8 yaşında geldim. 2. sınıfta Kayserispor’a geldim. Hala futbol oynamaya devam ediyorum. Kayseri'de okul takımında oynuyordum. Fatih hocam beni beğenmedi. Tunay Türkan hocamın spor okullarına gittim. Orada Fatih hocam beni spora yönlendirdi. Milli formayı giymek bu hayatta paha biçilemez bir duygu. Onur ve gurur verici bir duygu. Milli forma altında maç yapmak benim için çok özel. Milli formayı seçtiğim için çok mutluyum. Gerçekten İngiltere’ye karşı güzel bir galibiyet aldık. 6-3’lük bir galibiyet. Tarih yazdık. Hocalarımız bizi tebrik etti. İngiltere deplasmanından böyle bir galibiyet ile gelmek gurur verici. Ben de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her şey çok güzeldi. Hedefim Premier Lig’de oynamak ve A milli takımda oynamak. Futbolcu olmak herkesin hayalidir. Futbolcu olmak için çok çalışmamız lazım. Çok çalışarak iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.









Teknik Sorumlu Fatih Türk: "İlerde güçlü bir futbolcu olarak göreceğiz"

Kayserispor U15 Teknik Sorumlusu Fatih Türk ise Muhammet Eren’i 3. sınıfta keşfettiğini kaydederek, "Okul bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken Muhammet’i gördüm. Direk Kayserispor’a yönlendirdim. Kayserispor’da çok güzel bir gelişim sağladı. Ve şuanda milli takımlara giden en genç iki sporcumuzdan birisi. Emre ve Muhammet. Tabi Nurettin var, Doğan var, Kürşat var, Adem var milli takımlara giden altyapıdan gönderdiğimiz. Muhammet şu an çok iyi bir gelişim gösteriyor. En son İngiltere ile oynadıkları maçta 6-3’lük galibiyet ile sonuçlanan müsabakada iki tane asist yaparak bizi gururlandırdı. Muhammet’in geleceği ile alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum. Kendisi çok çalışıyor. Her sabah saat 6’da kalkıp koşusunu yapıyor. Ekstra bizimle beraber antremanlara katılıyor. Gelecekte Türk futboluna hakikaten güçlü kuvvetli bir sporcu olarak inşallah onu yeşil sahalarda göreceğiz. Hem Kayserisporumuz'da hem milli takımın daha üst yaş gruplarında, A Milli Takım'da göreceğimizi umuyorum" diye konuştu.









"Gençlerimiz spordan uzak kalmasın"

Gençlerin spordan uzak kalmamaları gerektiğini kaydeden Türk, "Günümüzde bilgisayar çağındayız. Telefonlar, tabletler bunlarla çocuklar vakit geçiriyor. En az 8 yaşından itibaren futbola başlasınlar. Daha öncesinde diğer spor branşlarına başlayabilirler. Bilgisayarlardan, tabletlerden ve telefondan uzak dursunlar. Biz Kayserispor olarak hem amatörde hem de okullardaki futbolcularımızı takip ediyoruz. İnşallah Emre Demirler, Muhammet Erenler, Doğanlar, Nurettinler, tekrar tekrar Kayseri ilinden bulup onları tekrar kazandırmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.