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Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu

Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu

Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu

Kayserispor'un dünyaca ünlü futbolcusu Asamoah Gyan, yeni sezon öncesinde gittiği ülkesinde yumruklarını konuşturdu. 
Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, tatilini ülkesinde geçirdi. Ülkesinde büyük ilgi gören Gyan, boks eldivenlerini giyerek hünerlerini sergiledi. Boks yaptığı görüntülerini kendi sosyal medya hesabından da paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, "Orada farklı yetenekler var. Yine de çalışıyoruz" notunu düştü. 
Asamoah Gyan'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 56 bin kişiden fazla izlendi. 

İHA

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KayserisporKayseriAsamoah
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