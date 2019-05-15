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Asamoah, gollerine antrenmanda da devam etti

Kasımpaşa maçında attığı iki golle İstikbal Mobilya Kayserispor'un üç puan almasında önemli pay sahibi olan Asamoah Gyan, antrenmanda da gollerine devam etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynadığı maçta oyuna ikinci yarıda giren ve attığı iki kafa golü ile takıma galibiyeti getiren Asamoah Gyan, antrenmanda da gollerine devam etti. Kadir Has Tesisleri'nde Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor dün akşam dar alanda pas çalışması yaptı.

Sarı formalı takımda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un dünyaca ünlü Ganalı forveti Asamoah Gyan, attığı şık gollerle herkesi bir daha kendine hayran bıraktı. Kendi sosyal medya hesabından da attığı golleri paylaşan Gyan'ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
 

İHA

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