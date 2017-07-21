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Asamoah Gyan, antrenmanlara katıldı

Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan, Avusturya kampına katılarak takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Asamoah Gyan, antrenmanlara katıldı
Kayserispor ile Temmuz ayı başında 2+1 yıllık anlaşma imzalayan Gana'lı futbolcu Asamoah Gyan, ülkesinde Zaporozhye State Medical University, Ternopil National Economic University ve Alfred Nobel University isimli 3 ayrı üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Avusturya'da bulunan Kayserispor'un kampına katılarak takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.

İHA

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