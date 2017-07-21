Asamoah Gyan, antrenmanlara katıldı

Kayserispor ile Temmuz ayı başında 2+1 yıllık anlaşma imzalayan Gana'lı futbolcu Asamoah Gyan, ülkesinde Zaporozhye State Medical University, Ternopil National Economic University ve Alfred Nobel University isimli 3 ayrı üniversiteden fahri doktora unvanı aldı.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Avusturya'da bulunan Kayserispor'un kampına katılarak takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Avusturya'da bulunan Kayserispor'un kampına katılarak takım ile birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.
İHA