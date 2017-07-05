Asamoah Gyan İstanbul'da!

Bonuslar da dahil olmak üzere yılda 1.5 milyon Euro kazanacak olan 32 yaşındaki ünlü golcü, kardeşiyle birlikte bugün Kayseri'ye geçecek ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.