Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asamoah Gyan Kampta Yok

Süper Lig'in ikinci yarısı için bugün Antalya'da ilk idmanını yapan Kayserispor'da Asamoah Gyan ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı.

Asamoah Gyan Kampta Yok

13 Ocak 2019 Pazar'a kadar Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayserispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda 2'si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı.

Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötürü kamp kadrosunda yer almazken, 7 yabancı futbolcu ise henüz kampa katılmadı.
Bugün izinli görülen Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam saatlerinde Antalya'ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KAMPAsamoah GyanKayserisporSporHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.