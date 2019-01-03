Asamoah Gyan Kampta Yok

13 Ocak 2019 Pazar'a kadar Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayserispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda 2'si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı.



Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötürü kamp kadrosunda yer almazken, 7 yabancı futbolcu ise henüz kampa katılmadı.

Bugün izinli görülen Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Bernard Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam saatlerinde Antalya'ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.

