ASGD “Sporda şiddete hayır!” dedi

Geniş katılımlı panel

Hançerli Medresesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Emiroğlu ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yardımcısı Veli Altınkaya, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Kazakistan, Tataristan, Almanya, Yugoslavya, Belçika, Rusya, Bosna Hersek’li gazeteciler ile derneğin il şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Protokolden tam destek

Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Emiroğlu ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, ASGD’nin sosyal sorumluluk içerikli projelerinin yararlı sonuçlar ortaya çıkardığı için destek olduklarını, bundan böyle de katkı koymaya devam edeceklerini belirttiler.









“İlki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz ”

ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “Sporda şiddet konusu, toplumsal şiddet kapsamında ele alınan sorunların en başında geliyor. Bu sorunun çözümü noktasında ne tür çalışmalar yapıldığını veya yapılması gerektiğini masaya yatırdık. Etkinliğimizde akademisyenler, gazeteciler, spor adamları ve turizmciler, konuya ilişkin görüşlerini açıkladılar. ASGD olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlik aynı zamanda ülkemizde de bir ilk oldu. Yurtiçi ve yurtdışından 100’e yakın meslektaşımızın katılım gösterdiği etkinlikten çok yararlı sonuçlar çıktığına inanıyoruz. Konuklarımızın Bursa’nın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıma fırsatını da bulduğu organizasyonumuza destek verip katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Kazakistan Türkçe Konuşan Gazeteciler Basın Vakfı Başkanı Naziya Bissenova tarafından Bursa Valisi İzzettin Küçük’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye yöresel Kazak kaftanı ile Kazak milli sazı dombra hediye edildi. Protokol konuşmalarının ardından panele geçildi. Üç ayrı oturum şeklinde zirvenin ilk oturumunda “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Alınması Gerekli Önlemler” tartışıldı. 2.Oturumda “Spor Basınında Yer Alan Haberlerin Tribünlere Olan Etkisi” masaya yatırılırken, 3. Oturumun konusunu ise “Turizm ve Spor İlişkisi ve Spor Faaliyetlerinin Turizmdeki Yeri” oluşturdu.









Kayseri Rüzgarı

ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz tarafından Bursa Valisi İzzettin Küçük adına Yardımcısı Ergun Güngör’e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürü Osman Başeğmez’e Kayserispor forması hediye edildi.







Muhteşem gezi

Zirvenin son gününde ise gezi programı düzenlendi. Başta Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin türbesini ziyaret eden davetliler daha sonra Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Cami’yi, Üç Osmanlı sultanı dönemlerinde yaşamış ve sufilikte velilik rütbesini kazanan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini, Yıldırım Bayezıd´ın oğlu Çelebi Sultan Mehmet tarafından Yeşil Cami ile birlikte yaptırılan Yeşil Türbe’yi, Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze ulaştıran Cumalıkızık köyünü gezerek unutulmaz bir tarihi yolculuğa çıktılar.

3 günlük program Mudanya ilçesinde düzenlenen akşam yemeği ile son buldu. (Haber-Foto: Ramazan Karakuş)